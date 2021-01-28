嘉陵江鉈濃度異常　冶煉廠停工水平回復標準

長江上游嘉陵江及其支流青泥河近日傳出鉈濃度超標，內媒周四（28日）從甘肅隴南市和陝西漢中市相關部門得悉，在生態環境部應急中心工作指導組及上下游聯合處置下，目前嘉陵江流域甘肅流出和陝西境內流域的鉈濃度已回復標準。

據甘肅隴南成縣政府辦公室通報稱，經甘肅省環境監測中心站監測，自周三（27日）上午6時至同日傍晚6時，嘉陵江支流青泥河成縣出境河段鉈濃度持續達到每公升0.00004至0.00008毫克的生活飲用水地表水源地特定標準。陝西漢中生態環境局相關負責人也稱，漢中境內的嘉陵江支流青泥河、東渡河段鉈濃度亦持續達標。

上周三（20日），漢中市生態環境局寧強分局發現，位處四川、陝西和甘肅三省交界的嘉陵江幹流巨亭水庫，下游水質監測數據鉈濃度異常，其後隴南市生態環境局接獲甘肅省生態環境廳要求協查，初步判定白銀集團公司所屬的甘肅廠壩有色金屬有限公司鋅冶煉廠廢水中鉈濃度異常，隴南市遂於上周四（21日）凌晨要求冶煉廠立即切斷廢水排放並停產。

隴南其後成立應急指揮部對於鉈濃度異常進行處置，連夜調配全市環境監測人員、設備，加密監測點位，並派出鏟車、挖泥機等在成縣青泥河上下游築建攔污壩，至上周五（22日）上午7時許5座攔污壩全部合攏，切斷疑似污染源，將污水控制在了隴南境內。稍後相關部門將進一步展開投放藥劑、沉澱降污等治理工作。