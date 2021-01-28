外省女工與同鄉珠胎暗結　宿舍誕嬰棄垃圾桶

廣東省河源市源城公安分局周四（28日）公布，該市高新區一名女工在工廠宿舍內產子後，將胎兒遺棄垃圾桶內，警方已依涉嫌故意殺人將女工逮捕。

通報稱，事發於去年12月17日下午，源城公安分局接獲報警稱，河源高新區某連鎖酒店對面垃圾桶內發現一名剛出生的棄嬰。警員其後到場將棄嬰帶回，經醫院檢查無大礙。警方後來通過閉路電視發現當日上午9時許，兩名女子曾在垃圾桶前徘徊良久後，將一個膠袋丟進垃圾桶內。

警方其後鎖定涉案人為高新區外來工人，經排查和通過工廠及勞務公司的有關信息，於去年12月29日在江西省逮獲一名立姓女子。據了解，立女於去年3月在惠州市打工時認識了18歲石姓同鄉，並發展成男女朋友，惟兩個月後分手，立女卻珠胎暗結。同年11月立女被安排到河源高新區工作，並於案發當日早上7時許在宿舍誕下男嬰。為怕事件讓家人知道，立女用圍巾圍住男嬰並放於膠袋，當天上午9時許乘電單車前往案發現場將男嬰遺棄後離開。

本月10日，源城警員聯絡上石男，經DNA比對確認為男嬰的生父。目前立女已被警方依法執行逮捕羈押。男嬰則在在檢察院工作人員的見證下，由石男依法領走撫養。