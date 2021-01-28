美拒認華主權聲索　派轟炸機繞飛南海

中美在南海的軍事形勢持續緊張，美軍繼派遣航空母艦打擊群後，戰略轟炸機近日也在區內巡航，被指採取「詭異曲折」的飛行路線，如同繞飛南海一圈。美國拜登政府亦向菲律賓表明，美方拒絕承認中國聲稱擁有的南海主權主張。

追蹤軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots周四（28日）表示，兩架呼叫代號分別是PEPSI51及PEPSI52的B52H戰略轟炸機，周一（25日）由路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地飛往關島安德森空軍基地，執行轟炸機特遣隊部署任務。PEPSI51在關島直接降落，但PEPSI52經菲律賓海、西里伯斯海及蘇祿海進入南海空域。

根據Aircraft Spots提供的飛行路線圖，該架轟炸機飛入南海後向西飛行，之後沿越南海岸線對出空域北上；當飛至距離海南島以南空域時，它改為向東飛行，途中一度向南偏航，最後經巴士海峽飛返安德森空軍基地。此外，轟炸機在南海巡航期間，在黃岩島以西48公里海域的羅斯福號航空母艦打擊群聯合演習。

美國國務院發言人周三（27日）表示，國務卿布林肯當天向菲律賓外長洛欽表示，由於超出《聯合國海洋法公約》所允許主張的區域，因此美方不承認中國宣稱在南海的主權；又承諾支持東南亞聲索國一起對抗中國的壓力。去年，時任國務卿蓬佩奧宣布，美國首次正式反對中國對南海主權的「九段線」主張。