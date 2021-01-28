敦煌非法伐木風波　官方林地面積疑自相矛盾

甘肅敦煌防護林早前傳遭非法「剃頭式」伐木，省政府日前指出，是媒體誤把防護林面積多算，才傳出「林木被毀」的說法。但有內媒根據官方文件引證防護林面積，反指省政府數據錯誤；國務院生態環境部周四（28日）稱，已由副部長帶領中央生態環境保護督察辦赴敦煌核實，正撰寫調查報告。

省政府周二（26日）公布調查指，涉事陽關林場防護林自2000年起錄得的面積一直為約6,000畝，而非媒體所指的13,300畝。所謂「1.3萬畝」實際上指生態林面積，包括喬木地、灌木地、苗圃地、葡萄園地等。至於被指侵吞防護林的葡萄園地，面積在多年前起便無太大變化。

然而，有內媒列出多份官方文件，包括1997年陽關林場報給敦煌林業局的文件、2005年敦煌市林業局發布的陽關林場改制文件，以及2016年酒泉市人民政府報中央第七環保督察組的文件，當中均指「防護林」面積約為13,300畝。

生態環境部發言人劉友賓周四表示，當局將按程序向省政府反饋核實情況，並向媒體市民公開。如發現存在明顯失職塞責問題，將督促有關方面進一步調查核實，釐清責任，並依紀依法嚴肅問責。