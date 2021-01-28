大陸國防部︰遏華是不可能的　「台獨」即意味戰爭

美國總統拜登上任至今，未明確公開新政府對華立場。而剛上任的美國國務卿布林肯，周三（27日）首度談及兩國關係，指既有對抗也有合作。在周四（28日）舉行的中國大陸國防部記者會上，發言人吳謙強調，要遏制大陸是不可能完成的任務。他又向台獨分子警告，玩火者必自焚，台獨就意味着戰爭。

吳謙稱，在美國前總統特朗普政府任內，中美兩國關係出現嚴重困難，兩軍關係也面臨很多風險與挑戰。事實證明，要遏制大陸，最終只會搬起石頭砸自己的腳。他指當前中美兩軍關係站在新的歷史起點上，希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

他表示，新一年中美開展了一些務實性交流。周三（26日）起一連兩天，兩軍舉行搜尋美軍戰俘和失蹤人員遺骸視像工作會議，就美方關注的案例及兩軍合作深入交換意見。

另被問台灣的民進黨近期表示要深化台美關係，而台灣防務部門又持續通報解放軍機飛入該島西南空域，吳謙強調解放軍的活動是針對當前台海安全形勢和維護主權安全需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應。他形容一小撮台獨分裂分子的謀獨行徑，在歷史的長河上就像是泡沫，反問︰「又能翻起幾朵浪花？」