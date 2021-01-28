成都女疑買到假魷魚　放滾水數分鐘一灼即溶

內地黑心食物泛濫，四川省成都市一名女子近日在網上發表影片稱，從街市買回來的魷魚，用滾水灼後即溶，質疑是假魷魚。影片經社交網瘋傳，有網民懷疑影片經剪接。至周四（27日），成都市場監管局表示已介入調查。

過去內地曾鬧出「假蛋」、「膠米」等食安風波。本周日（25日），成都一名女子聲稱街市買了一隻重1公斤的魷魚，打算用來煮湯。誰知回家後她將魷魚放入滾水中灼，魷魚突然「離奇消失」，僅剩一些殘渣和絮狀物。

女子將煮魷魚的過程上傳社交網後，遭不少人質疑影片真實性。為證明自己沒撒謊，女子翌日到同一街市再買兩隻魷魚做實驗。從畫面所見，魷魚未煮前看起來很新鮮。但女子將魷魚放進滾水，煮了大約5分半鐘後，魷魚再次在鍋中溶解，至於鍋裏的滾水則變得非常渾濁，充滿白色的物質和泡沫。

成都市監局周四在影片評論區發布消息稱，要求拍片女子提供購買魷魚的商家名稱和地址，以便介入調查，並強調如涉及食品安全相關問題，將依法處置。其後女子回應將信息私信給該市監局。中國農業大學食品學院副教授朱毅回應媒體查詢時表示，魷魚可能因為反覆雪藏和解凍，導致細胞被破壞，裏面的液體便流出來，看上去感覺像溶化了。