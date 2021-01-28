內地軍官制度改革構建崗位分類　邁向職業化發展

今年元旦，內地中央軍委印發軍官管理條例及一系列相關法規，強調黨對軍隊的絕對領導，和聚焦備戰打仗。中國國防部發言人吳謙周四（28日）在記者會上稱，構建軍官崗位分類體制，是軍官職業化發展的必然要求。

他指出，這次軍官制度改革以作戰指揮為基點，把軍官崗位總體分為指揮管理崗位、專業技術崗位兩大基本類別。前者按工作內容分為軍事和政治崗位；按職責屬性則分為指揮和參謀崗位；按照專業要求分軍（兵）種和不限軍（兵）種崗位。吳謙指未來軍隊將根據實際深化分類管理和建設，逐步構建多維立體的軍官崗位分類體系。

新的軍官制度對軍官等級設置作出重大改革，由基於職務等級改為基於軍銜等級。新的軍官軍銜設「三等十銜」，將官分為上將、中將、少將，校官分為大校、上校、中校、少校，尉官分為上尉、中尉、少尉。軍官軍銜按軍種劃分種類，在軍銜前冠以軍種名稱。指揮管理軍官和專業技術軍官的軍銜，分別標識。指揮管理軍官共設軍委副主席至排職15個崗位職務層級；專業技術軍官共設正高職、副高職、中職、初職4個崗位職務層級。軍官待遇級別以軍銜等級為基準分為19級。

吳謙談到今年軍事訓練的重點之一，是要落實全時待戰，隨時能戰要求，着眼應對現實安全威脅作應急應戰訓練，組織不打招呼的戰備拉動檢驗，探索由訓轉戰練兵。另針對半島問題，他指中方主張按照雙軌並進思路和分階段同步走原則，推動透過政治解決。