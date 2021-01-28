涉陳水扁國務機要費案被通緝　名醫黃芳彥在美身亡

台北新光醫院前副院長黃芳彥，近日疑在美國加州自殺身亡，終年74歲。他因涉及台灣的前總統陳水扁國務機要費案被通緝，但他逃亡美國，逍遙法外多年。其弟黃重彥周四（28日）晚上向台媒證實死訊，指其哥哥疑服用安眠藥及喝酒後，倒斃車內，未確認是否自殺。報道指，台北地檢署必須透過司法互助與美方確認黃芳彥死亡，才能給予不起訴處分。

黃重彥受訪時表示，哥哥數天前失蹤，家人向美國警方報案協助，至周四上午，他忽接到身在美國的姪子來電告知，其哥哥被發現陳屍在自家停車場的車內，當時坐在駕駛座上，且已死去多時。有台媒一度報道黃芳彥是舉槍自盡，惟黃重彥否認，指現場並無發現槍支，又指哥哥獨居約1年，有服用安眠藥及喝酒習慣，懷疑是駕車外出期間，突藥性發作，在車上身亡。

黃芳彥涉嫌替陳水扁和吳淑珍洗錢2.8億元（新台幣，下同，約7,900萬港元），於2008年逃亡美國後，曾主動供認幫助吳保管75件珠寶，價值高達1億元（約2,800萬港元）；黃於2009年被特偵組通緝，名列「特偵緝字第1號」，期限至2034年1月25日，惟因他擁有美國綠卡，難以引渡。2019年時，美國曾主動要求台方列出「迫切逮捕的逃美通緝犯名單」，惟台灣卻未指定黃芳彥，一度引起爭議。