中超近半球會未申報球員薪酬　 恐影響來季開鑼

有中乙聯賽球員在比賽後拉起橫額抗議球會欠薪。

中國足協本月要求所有該協會承辦的職業及業餘賽事球會，在周五（29日）下午5時前提交職球員薪酬和獎金確認表。但報道稱，截至周三（27日），僅中超便有近半數球會未交表。據內媒引述中足協人士稱，球會欠薪的問題很嚴重，恐影響來季開鑼。

欠薪在整個國內職業足球壇已是普遍現象。上賽季，僅中超、中甲、中乙聯賽累計退出的球會便多達14家。另近數個球季球員限薪亦成大勢所趨，不過透過限薪、降薪節省出來的投入成本，對作為球會經濟後台的各大企業而言，只是杯水車薪。自去年初，全球新冠疫情對各行業造成的衝擊，令球會投資者不得不勒緊褲頭。

中足協雖然扮演職業足球運營的監督者角色，卻無法插手球會背後的企業行為。因此各級球會能否如期提交職球員薪酬獎金發放確認表，目前來看似乎不可控。報道稱，由於落實有關程序關乎核准球會來季的參賽資格，一旦受阻，輕則令新球季延遲開鑼，重則相當比例的球會不符合准入資格，可能對聯賽造成更不利的影響。

目前中足協雖然堅持兩個原則，一是球會不得欠薪，二是不能傷害中國（職業）足球，但實際如何執行規則，中足協也陷入兩難，因此近期除了內部商討對策外，也與各級球會和有關方面持續溝通。暫時所知，有關的交表程序未延期。