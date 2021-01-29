3歲女童遭鄰居誘至家中姦殺　網民促嚴懲兇手

雲南德宏州盈江縣一名年僅3歲的女童，周二（26日）晚上遭鄰居排X臘姦殺，排男翌日凌晨被捕。警方周三（27日）通報案件後，引起輿論關注，不少網民怒斥兇手「殘忍」，要求當局嚴懲。

事發地點位於盈江縣平原鎮隴中村，死者的姑媽透露，女童當天下午6時許與其他小朋友玩耍期間，排男突以手機把其哄騙到屋內，並拿出5元人民幣（約6港元）打發其他孩子去買糖吃，僅留下女童。

至當晚7時許，女童父親見女見遲遲未回家，一度向排男詢問，惟衣衫不整的排否認見過女童。多番尋找不果後，女童父親起了疑心，直闖排家房內，並揭開床上被褥，卻驚見女童渾身是血，已無生命迹象。

死者姑媽續指，排男當時故作鎮定，播放音樂裝作聽歌，並反問女童為何「睡在這裏」。女童家人連忙把女童送院搶救，惜最終不治，與此同時，排男連夜潛逃。

另據通報，警方接獲報案後高度重視，統籌刑偵、特警、邊境、森警等多部門組成專案組，大舉搜山追捕，終在翌日凌晨2時許把排男拘捕。排被捕後對犯罪事實供認不諱。內媒引述權威渠道證實，排涉嫌性侵女童，並致女童機械性窒息死亡。目前，案件正在進一步偵辦中。