「小畫家」繪假支票騙老婦　台男8年詐財逾700萬新台幣

台灣彰化45歲張姓男子早前佯稱要開設網站、在國外創業，向自小認識的83歲徐姓長輩騙財，還以軟件「小畫家」繪製、列印9張假支票蒙騙，8年內至少騙得749萬元新台幣（約207萬港元）。彰化地院法官近日依詐欺、偽造私文書等罪，判處男子有期徒刑2年零10個月。

根據判決書，張男的母親蕭女在彰化市自宅經營家庭理髮店，徐姓老婦是常客，張男從小就看徐婦常來洗頭，得知她家境富裕，但教育程度不高、不認識字。2008年11月間，張男騙徐婦稱自己在國外工作，邀請對方投資，讓徐婦信以為真，將手頭現金、銀行中的存款陸續提領交付張男。

為了安撫、唬弄老婦人，張男從網絡上下載中國信託商業銀行的支票樣張圖檔，以「小畫家」製作9張面額100萬元新台幣至550萬元新台幣不等的假支票，再以A4紙張彩色列印後交付徐婦，騙徐婦等支票到期後就能兌領現金。

食髓知味的張男還想慫恿老婦將定存借給他，及至2017年2月，徐婦的兒子察覺有異，老婦出示一疊A4支票影本，徐男才驚覺母親受騙，憤而報警提告。法官審酌，被告見徐婦年邁可欺，將徐婦當成提款機，情節匪淺。自2017年2月遭徐男發現後已過了4年，承諾分期清償，卻分文未還，毫無反省之意，因此作出如上述判決。