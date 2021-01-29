設計存缺陷　工程質量差　億元人民幣建8萬個公廁逾半荒廢

內地早年投入大筆資金開展「廁所革命」，惟不時出現資源錯配的現象。內地官媒近日報道，在遼寧的農村，廁所改革亂象重重，如部分改造廁設計存在缺陷、工程質量差、欠缺保養維修等。單是瀋陽市，自2016至2020年投入的資金便上億元，但建造的8萬多個廁所，更有超過5萬個被廢棄。

報道指，為改善鄉村公共衞生條件，振興鄉村經濟。然而，經記者調查所得，一些地方的農村廁改，不僅沒有為市民帶來方便，反造成各種尷尬，甚至令人氣憤，因此被質疑是政治騷。

當地廁改亂象之一，是沒有做好規劃。瀋陽冬天寒冷，農村取暖措施相對不足，然而當地廁改頭兩年，為了工程方便，基層所用的廁所竟首選建於戶外。經市民反映後，廁所雖改建回室內，但因欠缺定期清理糞污等安排，導致農民看得見、用不到。亦有改造工程未實際考慮到用者的需要和感受，導致坐廁位置正對爐灶、三口之家建三個廁所，甚至有廁所建在廢棄房屋等怪象。

據報，自2019年至今，瀋陽農村廁改政府補貼標準為每座室內廁所4,500元（人民幣，下同，約5,500港元）、室外廁所3,500元（約4,300港元）。但不少村民反映，村裏通知室內廁改補貼僅為1,500元（約1,800港元），有人更領不到錢。報道因此敦促相關部門，應就事件展開調查和追責，以防個別基層官員借廁改撈政績。