台灣去年經濟增長料2.55%　有望30年來首越中國

去年爆發新冠肺炎疫情中，台灣防疫有成，加上全球電子產品需求暴增，外電指出2020年可能是30年來台灣經濟增長再度超越中國的一年。報道指出，經濟學家估計台灣國內生產總值(GDP)中值為增​​長2.55%，而中國大陸為2.3%；而台灣上次GDP增長超過中國大陸，是在1990年。

報道指出，台灣避免了封鎖措施，使其不像大多數經濟體陷入停滯。台灣的企業、辦公室、學校除少數例外幾乎全年保持運作。而5G手機、電動車、半導體、伺服器設備等電子產品的需求激增，讓台積電、鴻海等公司股價飆升，8家最大的科技公司2020年收益都有望或接近紀錄。另方面，民眾沒有出國選擇國內度假，令國內旅行蓬勃發展。儘管去年新台幣兌美元匯率升值逾5%，但出口量仍在增長。

報道引述法國外貿銀行亞太區經濟學家Gary Ng稱，2020年台灣出口貢獻GDP增長約60%，而從台積電雄心勃勃的資本支出計劃來看，短期內幾乎沒有放緩迹象，因為「半導體需求永遠存在，沒有人能取代台積電」。

不過，報道補充，台灣超越中國大陸的GDP可能只是曇花一現，現在北京設法控制病毒、部署財政和貨幣刺激措施後，去年第四季增長回升至大流行前水平。經濟學家普遍預測今年中國GDP可能會反彈至8.4%，增幅為2011年以來最快；台灣則預計增長3.7%。