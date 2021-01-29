內地疫情下首個春運開鑼　客流較去年減少

內地在疫情下首個春運開鑼周四（28日）揭幕，返鄉人潮一如預期明顯減少。國務院交通運輸部公布，春運首日全國預計發送旅客1,991萬人次，較2020年春運首日情況如常時的6,960.9萬人次，大跌七成一。全國高速公路預計流量2,849萬輛。

在各地鼓勵「就地過年」和「錯峰出行」下，今年首日預計經公路發送旅客為1,500萬人次，較去年春運首日（2020年1月10日）的5,522萬人次大跌近七成三；今年首日預計經鐵路為400萬人次，較去年首日的1,172.60萬人次跌六成六。

據北京西站公布，今年春運首日的客流量為2.5萬人，較去年首日客流量大減近八成七；上海虹橋車站通報發送旅客10萬人次，較去年大跌七成半；杭州車站13萬，比去年少四成半。

交通運輸部預計，今年整個春運客流為11.52億人次，日均2,880萬人次，較2019年下降六成多；較2020年下降兩成多。有運輸業人士觀察指，由於在「錯峰出行」鼓勵下，民眾特地避開首日出行，相信春運首日人潮疏落的景象，並不代表未來幾日情況。內地當局仍需嚴控疫情，防範大規模爆發。