警破網紅劣質美容霜團夥　公廁灌裝用家險毀容

浙江省台州臨海市有女居民爆料，去年8月使用一款網紅美容霜後，滿臉脫皮猶如燒焦症狀，癢痛難忍，差點毀容。警方經連月調查，近日終於搗破涉嫌製售該款劣質美容霜團夥，發現他們竟然在公廁內灌裝這些美容霜，經專業檢測其水銀含量更超過標準逾7,000倍。警方已拘捕10人，仍有4人在逃，涉案金額超過3,000萬元（人民幣，下同，約3,587萬港元）

內媒周五（29日）報道，警方發現，該團夥首腦為伍姓一家，盤據重慶以家族式生產和銷售稱為「瓊曼」、「豪曼」系列的美容霜。他們在2010年註冊了一間化妝品公司，生意一直沒有起色，於是將對美白祛斑等有「立竿見影」效果的水銀灌入美容霜內銷售，賺得盆滿缽滿，僅僅2年內這家人從普通商販變成坐擁豪車別墅的千萬富翁。

警方查到，該團夥從黑龍江省哈爾濱市買入美容霜原料，一桶20公斤價格2,000元（人民幣，下同，約2,391港元），推算即每瓶原料價格在2元（2.4港元）至10元（約12港元）不等，然而售價卻在200元（約240港元）至1,000元（約1,195港元）以上。更讓人震驚的是，這些美容霜的生產場所竟是一個廢棄公廁，警方陳述：「裏面化妝品原料隨地堆放，桌子上污垢厚重，灌裝工具銹漬斑斑，蠅蟲四處飛繞，散發著陣陣惡臭。」

該團夥至今已出售逾70萬瓶美容霜，不僅在網絡平台放售，甚至銷往不少美容院。警方已繳獲涉事美容霜逾10萬件，其中被捕者本月中獲判監禁10個月和罰款10萬元（約12萬港元）。專家提醒，該款含水銀超標美容霜確實能在十幾天內讓皮膚光滑細膩，但長期使用會引發多種皮膚病甚至皮膚癌。