中國外交部：本月31日起不再承認BNO護照為旅行證件和身份證明

中國外交部發言人趙立堅周五（29日）表示，自下周日（31日）起，中方不再承認英國國民（海外）護照（BNO）作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。

趙立堅表示，英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身定製，讓具有英國國民海外BNO身份的香港居民，享有赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍。

他強調，英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。英國現時所謂的BNO，已經不再是原來的BNO，且嚴重侵犯中國主權、粗暴干涉香港事務和中國內政，違反國際法和國際關係基本準則。中方對此強烈憤慨，堅決反對。

英國政府早前宣布，當地下周日開放讓持BNO的港人申請BNO居留簽證，相關持有人可於2月23日起使用手機應用程式申請，並延長「特許入境許可（LOTR）」至3月底。首相約翰遜隨後發聲明指，英方向持BNO港人提供在英生活、工作和安居的新途徑，強調英方重視與港人之間的深厚歷史聯繫和友誼，捍衞自由和自治的價值。