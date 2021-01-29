多地選省級「一把手」　貴州省委副書記李炳軍當選省長

內地各省市區近日陸續召開省人大會議，多名官員獲選為省長或省委常委等職務。其中包括雲南省委副書記、代省長王予波周五（29日）當選為雲南省長；湖南省委副書記、代省長毛偉明當選為湖南省長；貴州省委副書記、代省長李炳軍當選貴州省長。

雲南、湖南、海南、貴州等地周五繼續召開省第十三屆人大第四次會議。除上述3人外，另有前陝西省副省長徐啟方當選為海南省委常委；十九屆中央委員、貴州省委書記諶貽琴當選貴州省人大常委會主任；雲南前省長阮成發當選省人大常委會主任。

資料顯示，現年41歲的王予波是河南鎮平人，曾在青海省和雲南省工作，擔任青海省政府副秘書長、辦公廳黨組成員、教育廳廳長、黨組書記、省委常委、秘書長等職位。去年11月，現年63歲的雲南前省長阮成發辭去相關職務後，周五當選為省人大常委會主任。

另有資料顯示，現年59歲的毛偉明是浙江衢州人，曾擔任江西省委常委、副省長，湖南副省長等職位。自去年11月至今，毛偉明任湖南省委副書記、省政府黨組書記和省長等職務。現年57歲的李炳軍是山東臨朐人，曾擔任國務院辦公廳正局級秘書、副部長級秘書，江西副省長、省委常委等職位。自去年11月開始，李擔任貴州省委副書記、代省長。