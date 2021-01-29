賄賂公務員助減刑　殺人犯今判死

北京男子郭文思2005年2月故意殺人罪成被判無期徒刑，後經9次減刑於前年獲釋，惟他去年3月再度殺人。經當局調查，揭發至少有14名政府公職人員，收受郭文思的父親郭萬普賄款，幫助其子快速減刑。案件周五（29日）在北京市第二中級人民法院開審，郭被撤銷此前的減刑裁定，恢復原判無期徒刑，並就此次故意傷害罪判處死刑。

經審理查明，郭文思在去年3月14日於東城區一超市購物時，因不滿段某提示他正確佩戴口罩，遂用右手猛推段的左肩，以右腳勾絆其腳部，致段仰面倒地不起，後又俯身上前扭轉其頸部。郭隨後又出手打傷上前攔阻其離開的兩名超市員工，段某被送醫後經搶救無效死亡。法院認為，郭的行為已構成故意傷害罪，且所犯罪行極其嚴重，依法應予懲處，並與之前所犯故意殺人罪恢復執行的無期徒刑併罰，決定執行死刑，剝奪其政治權利終身。

另在「郭文思減刑案」查出的多名的涉案公職人員，法院同日宣判與案件相關的公職人員，因涉及受賄、徇私舞弊減刑案以及郭文思的父親郭萬普等行賄案，被告隋建軍、郭萬普、王乃聰等7人，分別被判處2年6個月至7年6個月不等的有期徒刑。而甘佳良、趙雙月、王昱等6人分別被判處1年6個月有期徒刑至3年有期徒刑，均是緩刑執行；部分被告則被罰款14萬元至40萬元人民幣（約16.8萬至48萬港元）不等。