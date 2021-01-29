中年漢感染漢坦病毒　曾在家捕獲14隻老鼠

台灣的疾管署副署長莊人祥周五（29日）表示，高雄苓雅區一名50多歲男子確診漢坦病毒，為今年台灣首宗個案。患者近期無旅遊史，主要在住家周邊活動，住處曾有老鼠出沒。病人曾反映，他日前曾用55個鼠籠捕鼠，且捉到14隻老鼠，衞生單位周六（30日）將派員實施區級大掃除。

莊人祥表示，該名患者自本月8日起陸續出現畏寒、疲倦、盜汗等症狀，曾至診所就醫，同月15日因症狀未改善，且出現發燒頭痛等症狀，前往醫院就醫並收治住院，周五經通報檢驗確診。男子目前狀況穩定，已出院返家休養，同住家人無疑似症狀。莊人祥又表示，衞生部門已前往個案住家周邊進行疫情調查、環境消毒等防治工作。

疾管署副署長羅一鈞解釋，漢坦病毒可透過老鼠的排泄物傳染，民眾踩到污水且身上有傷口可能就會染疫。病毒後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、背痛、頭痛、嘔吐等，約第3至6天現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能發展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

根據疾管署統計，台灣去年累計出現11宗漢坦病毒病例，高於2016至2019年間，共4年的累計8宗案例。