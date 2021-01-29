為留員工就地過年　醫療公司豪派200萬人民幣獎金福利

受新冠疫情影響，內地呼籲就地過年，廣東一間醫療公司給就地過年員工發放9,900元（人民幣，下同，約1.18萬港元）的一次性獎金，並承諾與年終獎無關。除現金獎，還有其他補貼，總計豪派約200多萬元（約239萬港元）。

該份通告由東莞市艾康利療科技有限公司、廣州艾康利醫療科技有限公司、艾康利(香港)有限公司聯合發出，向90名員工承諾留粵期間出行不超過3個市縣區者，復工後可獲近萬元福利，同時報銷全體員工，年假期間在廣東的全部公共出行車費。每人發放3,800元（約4,500港元）的購物卡（可抵現金，指定商店）。在年假結束回公司報到時，掃描健康碼，過去14天出行的地方不超過3個市縣區者，再獎勵5,800元（約6,900港元）。不超過2個市縣區者，獎勵8,800元（約1.05萬港元）。公司期間還會舉辦有獎線上遊戲活動（指定地區服務器接入）。

該公司生產防疫物資，資金比較雄厚，加上新冠肺炎肆虐全球，防疫物資的訂購量很高，可以確保發放福利及獎金。目前員工已分批放假。