女子罵村支書被行拘惹議　警方登門道歉提賠償

貴州省畢節市一名任姓女子，近日因稱社區劉姓女村黨支部書記是「草包（即無能）支書」，被警方行政拘留3天。外界質疑警方濫權，警局事後撤銷對任女的處罰，警方多名高層周三（27日）登門道歉，並主動提出賠償精神損失。

任女周四（28日）以網名「Medusa」在網絡發文表示：「昨天家裏來了很多人，（涉事）派出所所長和分局副局長和畢節市公安局的也來到了我家裏，對我表示了道歉，同時給我送來了复議決定書。」又寫道警方承諾，將關於她對業委會挪用公款的質疑作出調查。

任女對此回應指：「這個事情的影響超乎我的意料，我個人是不想過多追究了，但是他們也需要給公眾一個滿意的答复。」她稱接受道歉，不過希望能公正處理；關於警方提出的賠償，她稱雖然總共應該不過1,000元（人民幣，下同，約1,196港元），但因為有關她的權利，所以認為相當重要。

任女日前指控社區在未有召開業主大會下，就擅自讓物業公司通過試用期，並質疑該物業公司有挪用業主款項，她於是詢問劉支書，對方卻稱業委會無權召開業主大會，讓她生氣得在微信群裏留言稱「看這個草包支書怎麼說」，數日後警方登門拘捕，並在判罰書裏明確寫道處罰原因就是「草包支書」一句話。