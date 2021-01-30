2歲童助處理嘔吐物　幼稚園長嫌添亂出手暴打

台灣新竹市一名2歲男童，日前因幫忙拿紙巾擦拭同學的嘔吐物，被幼稚園園長認為添亂，打到雙腿紅腫瘀青，手掌印明顯可見。男童家長心疼不已，遂向法院入稟控告這名園長，教育部門亦已對其罰款24萬元（新台幣，下同，6.6萬港元），並強調若判決確定，將撤銷這間幼稚園的執照。

台媒報道，男童在去年11月時看到同學嘔吐想要幫忙，就不斷拿紙巾給鄭姓女園長，但園長看到一張張紙巾被丟出來而更加手忙腳亂，於是情緒失控地喝斥男童停丟紙巾，一怒之下更把男童抓起，大力拍打及捏大腿，令男童痛得嚎啕大哭。

男童家長當晚在為兒子洗澡時，發現他的大腿有大片瘀青，才知道被打，隔天就到幼稚園質問園長。園長初始承認有輕打，並作出道歉，但得知家長要提告後，即否認有打男童，還反擊道家長在回家數小時後才說，難以證明男童傷勢與她有關，讓家長氣得立即報警並提告。

男童家長在Facebook社團「靠北惡質幼兒園」上發文，提醒其他家長注意，並自責地說：「對不起兒子，我不該教你要幫忙同學。」教育部門表示，這間幼稚園之前曾遭投訴有亂收費情形，正在與其打官司，若裁決勝訴，就會撤銷其營業資格。