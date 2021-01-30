兩惡犬闖校園咬死12黑天鵝　狗主賠償4萬人民幣

雲南大理大學古城校區內飼養的澳洲黑天鵝，深受市民喜愛，甚至有遊客慕名而來拍照。惟校區別墅一名穆姓住戶無證飼養的兩隻惡犬，近日竟闖入校區，咬死了12隻黑天鵝。事件引起關注，穆男事後向校方表示歉意，並民事賠償4萬元人民幣（約4.8萬港元）經濟損失。

事發於周一（25日）下午5時許，大學保衞處負責人憶述，兩隻惡犬當時直奔至天鵝湖對黑天鵝狂咬；在場保安發現後，立即請示支援，多人合力用棍棒驅趕惡犬，惟惡犬絲毫不懼，甚至反撲，幸最終保安亦把惡犬趕走。

事後經清點，6隻成年黑天鵝及6隻小天鵝被咬死，10枚正孵化鵝蛋遭打破。由於只有2隻黑天鵝的屍體體表完好，已轉交農學與生物科學學院生物科學館製作為標本，其餘10隻和10枚鵝蛋則作深埋處理。

穆男事後趕到時，驚見現場慘狀，也感到自責和惋惜。警方及後亦抵達現場協助。由於黑天鵝不屬於保護動物，穆也並非故意，且惡犬是自行掙脫牢籠釀成事件，雙方經協商後，就賠償金額達成一致。惟因穆男未為兩隻惡犬領證，大理市城管部門目前已介入，將對兩隻惡犬作進一步處理。