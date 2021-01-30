警破網絡騙案拘5人　受害人遍布全國21省

河北邯鄲市公安局周五（29日）通報，當地警方經過一年的偵查，破獲一宗網絡騙案，犯罪集團利用「平台系統升級」，將網站連結以短訊發放到受害者的手機，吸引後者點擊及輸入個人身份、銀行卡等信息行騙及牟利，涉案資金80餘萬元（約96萬港元），跨越全國21個省份。

警方表示，一名王姓的電商平台商戶去年2月在手機收取一條短訊，內容為：「尊敬的XX網商戶您好！由於平台系統升級，請及時認證信息，點擊www.meituam .cn進行認證，以免影響正常接單！」王某遂於同月28日點擊連結並輸入銀行卡號、手機號、身份證等個人信息後，卻收到銀行發送的扣款通知短訊，隨即向警方報案。

經查後，警方發現涉案團夥自去年以來，以上述方式犯案逾50宗，利用搭建網站並發短訊引誘受害人上當。至4月25日，警員成功在臨泉縣輝龍大市場內將亓某敬、梁某俊等人拘捕歸案，繳獲大量作案工具。經核實，兩人為搭建涉案網站的技術工作人員。

通過進一步深挖，警員發現亓某敬等人的背後僱傭者為姜某，主要活動地在廣西南寧市，終在5月22日將其拘捕。經訊問，姜某等人對通過短訊詐騙的犯罪事實供認不諱。截至目前，該案共搗破一個釣魚網站搭建據點1處，拘捕涉案5名犯人；扣押5部作案電腦、100多張銀行卡、60部手機等。