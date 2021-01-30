美媒：華大基因圖取美國人DNA　情報部門警惕

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》在下周日（31日）播出的最新調查報道指，中國大型生物科技公司華大基因（BGI Group）曾提出在美國至少6個州設立新冠病毒檢測實驗室，情報部門相信中國政府想藉此收集美國人的DNA，最終沒有州份接受華大基因的提議。

CBS提到華大基因在美國爆發新冠疫情後向華盛頓州、加州、紐約州等提出設立實驗室，時任國家反間諜和安全中心主管伊瓦尼納（Bill Evanina）認為中方試圖收集美國人的DNA，於是公開警告外國勢力可能從新冠檢測取得生物數據，華大基因的計劃亦落空。

現已離職的伊瓦尼納向CBS表示，華大基因與中國政府和軍方有關，這反映中國利用全球大危機的「邪惡心態」，因此向美國的醫療機構發出警告，在和中國的公司合作之前，應反思數據的可能去向。他又指，透過DNA可以知道一個人目前和將來的健康狀況，未來需要甚麼治療和藥物，控制生物數據意味可完全控制醫療發展方向，美國人的DNA數據外洩或令當地醫療服務被壟斷。

華人基因拒絕接受CBS訪問，發聲明稱公司希望在美國設立實驗室獲取美國人基因的指控是毫無根據，重申公司是一間私人機構，成立目的是促進人類健康和福祉。