桃園醫院群組增4患者　護士外婆染疫病逝

台灣中央流行疫情指揮中心周六（30日）公布，當地截至凌晨新增4宗本土感染新冠肺炎個案，患者均為桃園醫院群組早前確診個案的相關接觸者；其中一名80多歲老婦為確診護士的外婆，是長期病患者，周五（29日）晚因染疫病逝，成為桃園醫院群組首名死者。

台衞福部長陳時中交代，本次出現的死亡個案是早前一名確診護士的同住家屬，本身患有慢性腎病、糖尿病、高血壓等長期病患，於周四（28日）出現食欲不振、發燒等症狀，周六就醫檢測後確診，同晚死亡。至於第4名患者則為一名50多歲男性，其母親為早前確診男病人的接觸者。男子於上周六（23日）曾陪同其母到桃園另一間醫院就醫，迄今無症狀；但其母檢測後證實未染病。當局已安排相關密切接觸者檢測、同住家人居家隔離。疫情指揮中心發言人莊人祥證實，此為今年第2宗院內感染事件，將擴大匡列接觸者，並採檢醫護。

此外，據福建廈門市衞健委通報，當地周五新增2宗境外輸入病例，其中一人為簡姓台灣人，於本月23日搭乘廈門航空MF888航班飛抵廈門，患者經3次核酸檢測才證實染疫，目前已轉送至定點酒店隔離觀察；台灣方面正追查患者在台灣的接觸者及出入境紀錄。該個案是廈門傳出第2宗來自台灣的確診病例，為台灣輸出至大陸的第6宗病例。

因應英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca） 的新冠疫苗減量紛爭，歐盟宣布自本月30日至3月底止，在歐盟境內生產疫苗出口須取得核准。陳時中表示，疫苗公司都是全球布局，有的在歐盟生產，有的在英國，各生產階段在不同的地方，因此現在情況還有點混亂，可能有一批預期較早來台的疫苗會受影響，目前仍在盡力溝通。