鎘超標毒大米銷往各地　政府糧庫疑低價出售斂財

四川德陽市近日被揭有化工廠亂排污水，耕地嚴重受污染，多年來出產鎘超標的毒大米。內媒周六（30日）報道，有無良商家以低於普通大米每噸超過650元（人民幣，下同，約791港元）的價格，收購廉價毒大米後銷往各地。另有民眾舉報，當地某省屬糧庫負責人，竟將毒大米低價賣予加工企業牟利。

內媒周四（28日）走訪當地糧商發現，最便宜的普通大米每噸4,250元（約5,170港元），而散裝懷疑是鎘超標的毒大米則每噸為3,600元（約4,380港元）。內媒從其中一間糧舖購買散裝50公斤大米後，送到兩間檢測機構進行重金屬檢測，兩份結果分別鎘含量為0.26mg/kg（毫克/每公斤）和0.379mg/kg，與國家標準0.2mg/kg相比，超標30%和約90%。

資料顯示，鎘是一種重金屬，對人體傷害極大，會損傷腎臟和骨骼。有業界表示，近期米價貴，價格低於普通大米的毒大米在德陽供不應求，「只要賣上千噸左右，利潤差就是幾十萬，誰會不做」。有知情人士解釋，酒廠收購不超過0.4（mg/kg）的毒大米並無違法，糧商會聯合酒廠，以採購釀酒原料掩護，而該批大米最終會銷往國有糧食儲備庫。

綿竹市有國有糧庫負責人表示，農民在污染的土地上種糧食，糧庫需收購，否則會造成農村不穩定，所收集的超標大米多用作工業酒精原料。另有糧商表示，收購大米時，並無監管部門做專業檢測，根本不知道大米是否鎘超標，「只能用牙咬（大米），看看乾濕度」。糧商指，市監部門在市面抽查發現毒大米後會作出罰款，「他們交了罰款繼續賣」。

有專家認為，化工企業亂排污水，含鎘污水流入附近稻田，是大米鎘超標的主要原因。另有專業人士強調，要破解毒大米亂象，需從源頭整治，政府應加大污染土地休耕治理力度等；監管部門應嚴厲打擊無良商家。