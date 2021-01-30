賴小民具立功表現仍判死　法官列舉重大原因

中國華融資產管理股份有限公司前董事長賴小民，因受賄、貪污、重婚罪被判死，於周五（29日）在天津伏法。內地官媒周六（30日）刊登了在該案擔任一審審判長的採訪報道，後者解釋賴因受賄數額特別巨大、犯罪情節特別嚴重、社會影響特別惡劣等原因，即使其有立功表現，但仍難逃死刑。

該名審判長表示，賴小民到案後檢舉下屬公司高管人員涉嫌重大職務犯罪的案件線索，經查證屬實，應當認定有重大立功表現。但審判長解釋，最高人民法院的從寬處罰幅度會考慮其犯罪事實、性質、情節、危害後果等決定。賴小民身為華融股份公司黨委書記、董事長，對下屬員工負有監督管理職責，在察覺下屬收受賄賂的情況下，更與其同流合污，直至受查才檢舉揭發，其立功性質具明顯區別，所以對其重大立功表現不予以從寬處罰。

他又指出，本案以受賄罪判處賴小民死刑，主要是因他受賄數額巨大，達17.88億餘元人民幣（約21.45億港元），是中共建政以來受賄數額最大的職務犯罪案件；而賴具有索賄等多項依法從重情節，受賄行為持續時間長達10年，有關犯罪多達22宗，涉及企業融資、工程承攬等多個領域。

加上賴小民在黨的十八大後不收手，嚴重侵害國家工作人員職務行為的廉潔性，敗壞了國家工作人員的聲譽，又對國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應當判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。