海航債權人名單曝光　包括海南銀行等7間金融機構

海航集團日前發布相關債權人向法院申請的破產重整公告。

海航集團周五（29日）發布了相關債權人向法院申請對海航的破產重整公告，受外界關注。海航旗下多間上市公司當晚通報有關重整的細節，其債權人名單亦陸續曝光。據內地傳媒報道，這些債權人包括海南銀行、長安銀行、金元證券、中國華融等7間金融機構，以及20多間實體企業。

周五晚上，海航控股、海航基礎、海航創新等11間上市公司發布重整公告，且理由相近，均是因相關債權人以海航集團或海航子公司不能償還到期債務，且缺乏還債能力的原因，向法院申請對海航集團及子公司進行重整。

公告中曝光債權人主要為7間金融機構，出現頻率最高的是與海航同屬海南的海南銀行，其次為海航曾經參股的長安銀行，其他金融機構則包括金元證券、玉龍租賃、中國華融、平安銀行和保亭黎族苗族自治縣農村信用合作聯社。另海航旗下上市公司子公司涉及的債權人則更為複雜，包括貿易公司、旅行社、家具公司等。

報道指，海航此番破產重整，但由於2019年和2020年報尚且處於延期狀態，外界無法得知其業績真實情況。但海航控股、海航基礎及海航科技，周五晚分別公布去年的業績預告等，僅三間上市公司預計淨利潤虧損，合計最高可達到818.35億元人民幣（約982億港元）。