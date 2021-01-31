整治武術亂象　國家體育總局禁私下約架自封大師

內地近件頻頻出現自詡武術大師、以武術名義「約架」的情況。內媒上周六（30日）報道，國家體育總局武術運動管理中心和中國武術協會近日印發《清理整治武術亂象規範賽事活動管理辦法》，明確指出10類須重點清理整治的武術亂象，包括隨意自創門派、私下約架及自封「大師」等。

文件提到的武術亂象包括隨意自創門派、私下約架、惡意攻擊、相互詆毀、歧視他人；自封「大師」、「掌門」、「正宗」等稱號，欺世盜名，招搖撞騙，誤導群眾；以「拜師收徒」、「賀壽慶典」、「評比表彰」等為名收費斂財；利用虛假廣告、虛假宣傳和惡意炒作等手段發表不當言論；通過武術賽事和活動從事賭博、詐騙等違法行為，均被納入重點清理整治的領域。

《辦法》表示，一旦發現非法約架、惡意炒作、不規範比賽等違法違規情況，中國武術協會將及時報告、制止，依法依規綜合運用多種監管方式，對拒不整改的個人或組織，將聯合多部門執法查處。輕犯者，將被約談告誡、通報批評、取消行業相關資格、列入行業黑名單等，但犯具兩種或以上、一年內發生兩次或以上等違規行為，將予以從重處罰。

此前，常以「太極宗師」自居、渾元形意太極掌門馬保國，曾多次與業餘搏擊者約戰後被擊倒，其出位言行受各界關注。他去年遭內地官媒發文批評，指其譁眾取寵，直言「鬧劇該立刻收場了」；新浪微博隨後公告，指馬保國因名不副實的行為，受社會輿論關注，出現惡意炒作的趨勢，因此決定解散與他相關的粉絲群。