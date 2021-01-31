內地修法冀遏止校園欺凌　家長質疑保障不足

內地去年10月通過修訂《未成年人保護法》，首次明確定義「學生欺凌」，當地政府部門要向受害人家庭提供援助和協助學生轉校。遼寧瀋陽有家長稱，今年不足9歲的兒子被高年級學生欺凌，在廁所罰跪磕頭，事後患重度抑鬱。惟此事未被當地教育部門承認是校園欺凌，無法轉校。家長質疑修例後仍未能保障弱勢社群，反指地方政府包庇校方。

該名鄭姓女子表示，事發於去年11月，兒子在廁所內與同學聊天，一名高年級的風紀委員經過時，認為他們說話過於大聲，需受到懲罰。男童心有不甘，辯稱沒有大聲說話，詎料被對方踢了一腳，強行壓着頭「磕頭認錯」。男童事後經常哭泣，害怕再次被對方報復，遂拒絕返校上課，隨後更患上抑鬱症。

鄭女表示，該校曾多次發生類似事件，認為該校的教育環境存在嚴重問題，遂報警和向當地教育部門舉報。校方提出讓雙方家長私下和解，引來鄭女不滿。區教育局一名工作人員近日通報稱，認定此事不屬於校園欺凌，無法協助對方安排轉校。

新修例規定，學校不得隱瞞欺凌事件，亦要建立防止欺凌的機制，當地政府部門要向受害人家庭提供經濟和法律援助，以及協助學生轉校。有內地律師指，由於法例同時保障12歲以下的兒童不需要負刑事責任，通常靠雙方家長和解，意味發生在小學的校園欺凌問題，即使在修例後，有時仍難以追究。