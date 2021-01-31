鍾南山指香港疫情與環境有關　接種疫苗後仍要戴口罩

國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周日（31日）表示，內地近日局部出現新冠肺炎群聚感染疫情，顯示大家一定程度上放鬆了警惕。春節臨近，他呼籲民眾就地過年，減少拜訪或聚會；又指接種疫苗後仍要繼續佩戴口罩。提到香港本地疫情至今未解決，他表示與居住環境有關。

鍾南山在廣州出席活動時表示，香港居住環境擠迫，為解決持續出現的本地病例，已通過劃分指定區域進行檢測。他每天都與香港當局聯絡，了解疫情發展。談及疫苗問題，他指香港等地以為由上海復星藥廠與德國藥廠BioNTech生產的疫苗較中國出產的疫苗成效好，是存在誤解；又強調兩款國產疫苗在全球已有超過2,270萬人次接種，數據已顯示疫苗足夠安全，現在比較外國與內地疫苗誰較安全，為時尚早。

針對近期河北、黑龍江和吉林爆發的新一輪疫情，鍾南山指在政府強力干預下，預計疫情2月基本可控，現在的挑戰是疫情在農村傳播和病毒變種。他指出，有別於沙士，新冠病毒在發病的前5天和後5天，雖無症狀但有明顯傳染性。由於農村對疫情的認知不足，加上天氣寒冷，一旦群眾聚集便可令病毒傳播，因此他呼籲春節期間農村必需減少出門和聚會，並要提高對疫情認知，及時做好檢測，有病癥應立即看醫生。

被問及接種疫苗後是否不用戴口罩，鍾南山稱，中國的疫苗主要是全病毒滅活疫苗，安全性非常好，一般接種第一劑後便出現抗體，保護率約60%至70%；接種第二劑14天之後，抗體水平更可達到接近90%。但由於接種疫苗後至少兩至三周才有抗體，在注射疫苗和產生抗體的間隙仍有感染風險，因此要注意個人防護。提到利用科技防疫，鍾南山介紹「輕騎兵」流動檢測車，可以做到自動採樣、自動檢測，半個小時之內驗出結果，而且車身較小，可以抵達偏遠的地區，尤其為邊防士兵提供服務。