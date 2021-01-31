市議員黃捷罷免案　江啟臣斥蔡英文包庇製造對立

台灣高雄市議員黃捷罷免案下月6日投票，黃捷周日（31日）在立委林昶佐、許智傑陪同下在選區拜票、送春聯，呼籲選民投不同意票。台灣的蔡英文總統早前在民進黨會議中，指示「一定要守住」黃捷。此言論引來國民黨主席、立委江啟臣不滿，斥對方包庇黃捷，製造對立，已失去總統的高度。

國民黨高雄市黨部成立不分區聯合服務處，江啟臣周日到場主持揭幕，並透露反萊豬公投上周六（30日）已超過38萬張票，希望農曆新年前衝破50萬張，展現維護食安的民意。外界指黃捷罷免案已成藍綠對決，江啟臣強調罷免是民眾的權利，蔡英文利用「國家機器」霸凌民意，只會激發更多民眾反彈。

江啟臣認為，蔡英文要關注的是防疫成果、食安健康、言論自由、新聞自由、司法公平等，但強調民進黨和蔡已明顯介入罷免案。發起罷免黃捷的團體周日下午發動車隊遊行， 主辦單位估計會有上千人及車隊參與，展示決心。

黃捷等人在街頭及市場派發春聯，呼籲市民踴躍投下不同意票。近日民進黨籍立委、市議員輪流早晚陪黃捷站街頭、掃市場宣傳，呼籲綠營支持者投票反對罷免案。