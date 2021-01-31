男嬰用抑菌膏後體重暴增兼面腫　市政府送檢涉事產品

繼福建、廣東傳出有嬰兒使用含類固醇等激素的面霜，慘成「大頭娃娃」後，山東青島近日疑爆出有「黑心抑菌膏」。當地一名張姓母親表示，兒子使用有關產品一個半月後，出現體重暴增、面部腫大、多毛等異常症狀，經送院治療證實確診「皮質醇增多症」。青島市相關監管部門已將涉事抑菌膏送檢，涉事生產廠商隨後回應，此前未收到有關投訴。

張母上周四（28日）表示，經當地一間母嬰店店員推薦後，購買一款名為「七草兩葉抑菌膏」的產品，聲稱孩子被蚊蟲叮咬，或有過敏、濕疹等情況均可使用。她剛滿3個月大的兒子使用後，體重突然增加，懷疑與早前內媒曝光的「大頭娃娃」相似。

她事後帶兒子到醫院檢查，發現他患有上述病症。醫生表示，此病由腎上腺皮質分泌過多的糖皮質激素所致，可能是從外攝入激素造成分泌失調，抑制自身激素分泌。張母表示，若兒子因使用該產品後出現問題，會感到十分後悔；「不能讓孩子毀在我手裏，要是抑菌膏出了問題，真想把手剁了」。

涉事廠商回應，自己的孩子曾使用該款產品，若真導致上述情況，他們早就發現了，「用了會導致發胖我覺得應該不太可能，因為我們自己平時也用」。目前當地有關監管部門已介入調查，暫未公布產品檢測報告等情況。