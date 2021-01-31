台新增2宗輸入確診　街市商戶抗議政府防疫乏力

台灣周日（31日）公布新增2宗境外輸入確診病例，為一男一女菲律賓移民工。在桃園市，醫院群組疫情再擴大，隔離人數增至4,213人。流行疫情指揮中心又公布，上周六（30日）公布的一名確診者，曾前往新北九份老街等旅遊區。有桃園市商戶不滿政府防疫乏力，求當地市長求助。

當地上周六公布的一名確診者（908號患者），與早前在衞福部桃園醫院受感染的889號患者被列為關聯病例。據指，後者出院後於本月23日曾到同市平鎮某醫院門診就醫，期間與陪母看病前者接觸26分鐘。指揮中心周日公布，908號患者上周一（25日）至上周二（26日）曾到新北瑞芳的九份老街、桃園龜山、佛光山寶塔寺、大溪老街等地。指揮中心指揮官陳時中提醒，於該段期間曾到上述地點的人，如出現症狀可及早檢查。

由於桃園因爆發疫情，當地多個街市需進行消毒，影響商戶營業。桃園市長鄭文燦上周六到南門市場視察時，有檔販便舉起紙牌，寫上「2024總統好，請總統救救我」。鄭則宣布，當地公有市場本月及下月將減租一半，助商戶度過年關。

此外，周日從菲律賓輸入的確診個案，分別於本月7日及14抵台，兩人均於集中檢疫期滿後，經自費採樣檢測並確診。至今台灣累計912人確診，當中8人病亡。