男子買Tesla新車6天現故障　客服解釋電流太大惹爭議

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）安全爭議不斷。江西南昌市一名車主表示，其Tesla新車在充電期間突然斷電無法啟動。Tesla事後解釋是「國家電網電流太大」導致，未料國網南昌供電公司周日（31日）發出聲明，指Tesla的官方充電站具其特有的充電技術標準，與公司供電無關，強調供電電壓穩定。

涉事的涂姓車主上周六（30日）向內媒反映，他的Tesla Model 3只剛買了6天，日前在第二次充電後啟動車輛，車輛突然發生劇烈震動，顯示屏上顯示一連串的故障碼，新車便無法再次啟動。送至車房檢查時，車窗也無法關上，「只能用紙皮擋一下」，最後得知是逆變器被燒毀。

Tesla售後負責人事後回應，由於國家電網的電流太大，導致充電時瞬間電流過載，他補充指，充電站的整流器是按照國定值標準調節整流，國家電網的電壓如果突然升高，電流就會隨着電壓升高，導致車內零件未能負荷而損毀。對於車主的損失，他們只能免費更換損毀的配件。

但事隔一天，國網南昌周日在官方微博發文，指有義務告知各大車主，Tesla的自用充電站有其特有技術標準，其品牌的電動車與專用充電裝置直接連接，而非由國網的電源線路連接。該聲明強調，公司的線路電壓穩定無異常，周邊用電設備亦都正常運作，建議Tesla請專業人士查找車輛充電故障原因，「我公司將對網絡不妥及不符合實際的言論造成我公司不良影響，保留追究責任的權利」。