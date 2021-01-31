哈爾濱食品公司坍塌致9死　政府公布違法擴建所致

黑龍江哈爾濱市玉手食品有限責任公司的庫房，去年8月4日突然坍塌導致9死1傷。市政府周日（31日）公布調查報告，指涉事公司因違法違規擴建，在裝修作業過程中向承租方提供錯誤訊息，同意後者提出的拆除作業範圍和內容，拆除大樓的承重牆體，導致坍塌事故發生。

報告指，事故造成直接經濟損失2602.28萬元人民幣（約3165.2萬港元），庫房曾歷經三次改建、擴建，部分區域租賃給公司或個人單位。去年8月3日，庫房一樓的孫姓承租人，在勞務市場僱傭3名臨時工，在其單位裝修施工，拆除建築物內部分牆體。至翌日，部分樓體突然坍塌，導致當時樓內共12人被困，兩日後被困人員全部救出，其中3人生還。

事故發生前，由於該房屋一層承重牆體實施連續拆除作業，受壓承載力嚴重不足引起破壞，導致該房屋結構發生局部坍塌。此外，房屋拆改前的接建不合理、不合規，已存在較大的安全隱患，是導致該房屋瞬時局部坍塌的次要原因。

有關公司違法違規擴建、未取得許可證施工、將工程非法發包給個人單位，公安機關已對9人採取刑事強制措施人，對25人給予黨紀、政務處分。而參與確定拆除改作業內容並負責裝修作業現場監督管理人員王敬春、違法承攬裝修工程負責人孫長印，涉嫌重大責任事故罪犯罪，鑑於其在事故中死亡，免予追究刑事責任。