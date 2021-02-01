男子與妻吵架遺女兒在公路後離去　網民斥等同謀殺

福建泉州交警近日接獲報案，指在瀋海高速公路於泉州至福州路段中，發現一名女童被遺棄在路邊，後者坐在地上一直哭過不停。警員到場將女童帶回派出所調查，發現其生父竟是主動下車將女兒放在公路後，駕車離去，惟他拋棄親生女兒的原因，竟是因為和妻子吵架。

內媒上周六（1月30日）報道，案發於上月24日，報案司機駕駛至上述路段時，目擊到一名男司機自車上抱下一名女童，置放在路邊後就駕車離去，留下跌坐在路邊的女孩大哭，同時一邊仍有車輛不停高速駛過。警方到場時，女孩被嚇得止不住淚水，情緒崩潰不穩說不出話，遂將她帶回警局，並給予水、麵包安撫情緒。

期間，警員透過閉路電視畫面，查看拋棄女童的男子所駕駛車輛的車牌號碼。至當日下午，一對自稱是孩子父母的男女前往警局，男方聲稱是和妻子吵架，一時情緒失控才將女兒丟在高速公路上。經警方比對資料確定二人是女童父母後，才讓他們將女童帶回家。

警方事後強烈斥責男子棄孩的行為，也感到相當生氣，同時警方表示將小孩單獨留在高速公路上是相當危險的行為，非常不應該也不負責任。不少網民得知事件後，亦在微博留言痛罵，「甚麼垃圾父母」、「這種父母請原地爆炸」、「成年人吵架關小孩子甚麼事」、「扔在高速上，我覺得可以構得上遺棄罪或者故意殺人罪了」。