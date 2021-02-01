15歲女生學跆拳道　遭教練死纏兼偷拍

台灣一名15歲女學生早前去跆拳道館學習，沒想到遭到教練屢次騷擾，對方不但會偷拍其下半身，得知女生結識男朋友後，更每天到對方家附近等她。教練又要求學生的手機啟動定位功能，以防她與男友開房。女學生的親友得知後，均怒斥其行為已超越為人師表，決定將事件曝光。

一名網民近日在Facbook「爆料公社」發文表示，他朋友的15歲女兒日前去學跆拳道，但該跆拳道館的教練經常私下偷拍其他女學員的照片給她看，還會批評她們的下半身，甚至會拍下當事人的腿部。涉事女生一開始以為教練只是在開玩笑，後來發現對方似乎對她有好感。

直至女生結識了男朋友後，沒想到該名教練竟開始每天到她家巷口找她，在沒經過家長同意下把她載走，還搶了她的手機查看對話內容，並要求她打開手機的定位功能，原因竟是「懷疑女生和男友去約會」，在訊息中又提到：「如果你真的跟他（男友）去開房間，我會瘋掉的。」

該名網民又怒斥，該名教練已經27歲，亦有談論婚事的女朋友，卻對未成年的少女做出以上行為。事件引起不少網友關注，並留言「這種教練必須要起底，讓大家知道他的為人」、「應該報警，順便追究道館聘請教練篩選問題」、「提告性騷擾跟強制罪吧」。