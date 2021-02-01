廣州出生率創10年新低　經濟壓力不確定性成主因

新冠疫情於去年爆發初期，曾有輿論認為大部分人被迫留在家中，或引發新一輪嬰兒潮。然而2020年已過，內地部分城市公布的生育率均下滑，其中廣東省廣州市更創下近10年來出生人口新低。不少專家分析指，疫情帶來的不確定性、結婚率低、經濟壓力等，都是導致生育率低的主因。

內地不少一線城市去年的出生率降幅明顯。在廣州，去年分娩數字跌至19.55萬人，較2017年減少近10萬。去年浙江省溫州地區58家助產機構的住院分娩數字為73,230人，較2019年同期減少約19%。當地出生人口歷史高峰在2012年，分娩數字為144,988人，接近去年一倍。

廣東省人口發展研究院院長董玉整教授表示，近年結婚人數減少，令有資格當媽媽的人數下跌，出生人口亦必然下降。另外，疫情期間雖然留家的時間增多，但孩子天天在家學習，反而令年輕父母壓力更大。疫情又令人擔心收入下降或工作沒保障，但生活支出卻增加，令家庭經濟壓力大增。

除受疫情影響外，近年生育率亦受城市化過程中帶來的經濟負擔重、育兒壓力大、經濟激烈等因素影響；人口愈密集的大城市，生育率下降更快。董玉整稱，年輕人到大城市工作壓力大，導致年輕人在時間分配和精力支撐上，對生育的意願減弱。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，大都市樓價、生活成本高，導致生育率下降，因此解決住屋、醫療、教育、養老等民生問題，對提高生育率十分關鍵。