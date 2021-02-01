銀行前副行長與妻共貪　涉受賄瞞境外存款遭開除黨籍

上海浦東發展銀行股份有限公司前副行長穆矢，去年11月因涉嫌違紀違法受查。據上海紀委監委官方微博周一（1日）通報稱，穆因夫妻共貪，以及涉嫌受賄、隱瞞境外存款等，遭開除黨籍，相關犯罪問題移送審查起訴。

經查，穆矢身為國有金融企業黨員領導幹部，把國家託付管理的金融資源當作家庭謀利工具，憑借對金融業務的熟悉鑽政策「空子」，破壞金融市場秩序；在國家審計期間，為防備日後可能被組織查處，與他人串供並偽造證據；在幹部選拔任用中為他人謀取利益；違規從事營利性活動，在與本企業有業務關係的企業中投資入股；家風不正，夫妻共貪，生活腐化；利用職務便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受巨額財物；隱瞞境外存款，數額較大。

通報指出，穆矢嚴重違反政治、組織等紀律和國家法律法規規定，且在十八大後不收斂，性質嚴重，影響惡劣，經上海市紀委常委會研究，決定給予其開除黨籍處分；收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

於北京出生的穆矢，2008年3月出任浦發銀行總行風險管理總部總監；翌年6月擔任浦發銀行副行長兼黨委委員，2015年3月起兼任董事會秘書，同年11月卸下副行長一職，至2017年6月再辭去董事會秘書的職務。