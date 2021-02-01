趙少康申請重返國民黨　或鋪路選總統

台灣新黨創黨人之一、資深傳媒人趙少康，周一（1日）在其主持的電台節目證實，他受前高雄市長韓國瑜邀請，申請重返國民黨，又指韓促請他競逐今年舉行的黨主席選舉。惟國民黨發言人同日表示，趙目前不符合參選資格。有分析指，他這次回巢是為選黨主席甚至來屆的總統選舉鋪路。

趙少康表示，台灣目前的政治形勢猶如清末慈禧太后掌控義和團，百姓不敢說話，需要有人出來鬥這些亂臣賊子，國民黨和藍營需要一個有力的領袖，台灣需要撥亂反正的理性聲音，否則將會滅亡。趙稱，去年9月和韓國瑜見面時，對方稱國民黨需要一個有魅力的領導人。江啟臣周一證實已收到趙少康申請恢復黨籍，已進入辦理程序。江也認為，以趙的聲望與歷練，能代表藍營團結，並擴大支持基礎。

據報國民黨內人士也認為，趙屬民間意見領袖，不管在媒體或是過去在政壇都相當具影響力，對該黨形象有加分作用。至於趙能否參選黨主席，該黨發言人盧宸緯表示，按規定候選人必須具有選舉人資格，包括需入黨滿一年，且曾任中評委或中央委員。不過趙指出，只要江願意，他就有資格參選。

現年70歲的趙少康，於1980年代步入政壇，1981年首次競逐台北市議員即當選，1987年當選立委，當時是國民黨的新生代重點人物，被稱為「政治金童」。但後來他與台灣的已故前總統李登輝意見不合，於1993年組建新黨，並退出國民黨。1994年他代表新黨參選台北市長敗給另一台灣的前總統陳水扁後，轉投媒體業。民進黨立委陳亭紀認為，趙離開政壇20多年後重回國民黨，很容易令外界聯想到是為國民黨主席之爭，甚至是台灣2024年的總統選舉。