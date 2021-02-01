反美豬公投聯署數破40萬　國民黨稱民意反撲

台灣開放進口含瘦肉精的美國豬肉（又稱萊豬），引來國民黨和業界不滿。國民黨周一（1日）表示，「反萊豬」及「公投綁大選」兩項公投案聯署書，截至當日早上均破40萬人支持，形容展現了全民「顧食安、保民主」的共同意志，讓民進黨政府看清楚台灣民意的反撲。

國民黨在新聞稿中指出，自上月9日起推動「反萊豬」及「公投綁大選」兩項公投案第二階段聯署，截至周一早上8時30分各收到404,537份及400,648份，短短23天內已見民間熱烈響應。除了台灣各地深入市場、公園等人潮聚集的場所擺攤收集聯署，也有不少是民眾聯署後親自送到或寄回中央黨部。該黨指，情況反映民眾不滿台灣的蔡英文總統的錯誤決策，決心以公投力量捍衞自身的權利與確保食安與健康。

黨務人士指出，原定於3月上旬要送出雙公投各逾50萬份聯署給中選會，但各界響應遠比預期熱烈，國民黨主席江啟臣在上周中常會已宣布希望農曆新年前達標。該黨希望把聯署站擴大至學校家長會等教育及民生組織，爭取收集到60萬份聯署。根據台灣的公民投票法規定，公投第二階段聯署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉的選舉人總數1.5%以上，故今次聯署門檻為289,667人，即早已達標。