深圳4名新冠確診者隱瞞曾赴湖北　判處拘役4個月

深圳市4名新冠肺炎確診患者，去年初曾到訪湖北省疫區，惟返抵廣東後沒有遵守防疫規例如實上報，更多次外出至公共場所。龍崗區人民檢察院近日就4人分別所涉的3宗案件提訴，被告們均以妨害傳染病防治罪，遭判處拘役4個月。

3宗案件發生在去年1月24至26日，其中一名阮性男子告知物業曾訪潛江市，並簽署《居家隔離觀察承諾書》承諾會遵守居家隔離要求。然而，他在隔離期間感到不適仍每天駕車外出，直至確診住院才向社區工作人員全盤托出，導致社區300人需要接受隔離。

另有一對近六旬夫婦回到龍崗的住所後，未有向社區主動匯報湖北行程，更向社區防疫部門的工作人員謊稱未有離開深圳市，亦沒有與湖北回深人員接觸。二人除了無視居家隔離令，期間更到處亂逛，包括去超市及藥店，更曾駕車到機場接人。

此外，一名黃姓男子同樣向社區的防疫人員隱瞞其過去旅遊史，之後更出外訪親，其子女不適時更帶他們至醫院就醫。身體不適的他其後到醫院求診時，仍多次向院方隱瞞曾到疫區，最後由其妻子告知實情，終被當局懲處。