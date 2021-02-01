中方歡迎美國官員到訪　但拒接受有罪推定式調查

新疆維吾爾自治區黨委宣傳部副部長徐貴相周一（1日）表示，前美國國務卿蓬佩奧睜着眼説瞎話，給新疆潑了太多髒水，歡迎新一屆美國政府相關官員等外國各界人士，到新疆了解真實情況，但強調中方絕不接受任何有罪推定式的所謂「調查」。

徐貴相在外交部的涉疆問題記者會上，被問及新疆政府會否接待美國官員到新疆進行「真正不受干涉」的實地考察。徐貴相回應指，新疆走的是人間正道，所做的一切都光明磊落、坦坦蕩蕩，歡迎外國各界人士到訪新疆。

他又指，一直就歐盟駐華使節到訪新疆一事，與歐方保持溝通，希望他們能盡量成行。來自新疆飼料廠員工阿布拉特（Akbar Ablat），在會上指摘蓬佩奧胡説八道，澄清新疆人並無受到強迫勞動的對待，又稱「我們新疆所有人都很討厭他（蓬佩奧）」。

美國大西洋理事會日前發表匿名涉華報告試圖策動對華冷戰。外交部發言人汪文斌周一回應，所謂報告以匿名方式發表，充分暴露了一些人的陰暗心理和懦弱心態。而搞新冷戰和意識形態對抗，是逆時代潮流而動；企圖遏制中國，更是癡心妄想。