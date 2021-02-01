女大生學車失蹤6日後發現遺體　疑遭殺害棄屍

四川省德陽市一名女大學生上周日（1月24日）往駕駛學校學車後與家人失去聯絡，警方搜尋數日不果，遂發布協查通報，至上周六（1月30日）警方終於發現其遺體，疑遭殺害棄屍。由於家屬之前曾在該處多番找尋，因此質疑並非第一案發現場，同時批評駕駛學校未有履行保護學員的義務。

該名19歲張姓女子就讀西南科技大學日語系二年級，其父表示得知女兒的學車地點較為偏僻，故其母當日中午先帶她在市區用膳，她才坐巴士前往學車地點。但直至下午6時，張某都沒再接聽父親的來電，手機亦異常呈關機狀態，父母遂往學車地點找人，一小時後仍未發現其蹤影。他們最後報警翻看監控鏡頭，發現女兒與另一名女生練車後分道揚鑣，張某由西往東行前往搭巴士。

張某的其中一名家屬表示，遺體是在距離一個加油站外數百米的草叢找到。他續指，加油站附近有遷拆地帶，滿布建築垃圾和雜草樹木，形容「一個男大生進去都有點害怕」。家屬批評校方選址偏僻，環境雜亂且監控鏡頭不足，可能向犯人提供了犯罪機會；校方事後亦無主動聯絡家屬，家屬對合約簽署也不清楚。