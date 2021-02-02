全省去年破186宗專車運假案　查獲近70萬條假煙

浙江省煙草專賣局周一（1日）向內媒表示，該省在去年查獲186宗專車運假案件，同往年相比增長97.87%，查獲假煙69.3萬條，同比增長116.63%。

當局表示，非法走私集團涉嫌通過對越野車、商務車，以拆除座椅、車窗貼膜等針對性改裝進行走私。運假專車一般是通過親戚、同鄉等關係組成包運團夥，利用前導車配合，在高速、國道、省道等公路間切換線路，偶然會發生暴力闖關、非法逃逸事件。

省煙草專賣去年進一步完善「政府領導、部門聯合、多方參與、密切協作」的打假打私機制，與公路交警部門協作，實施「全省一體、快速反應、在線布控、縱深攔截」的新戰法，先後破獲多宗等特大運假團夥網絡案。

當中包括去年5月，溫州瑞安市煙草專賣局接到舉報，稱有載有違法假煙的貨車從福建方向駛入。在溫州市及瑞安市公安部門配合下，在瀋海高速公路對2輛涉事貨櫃車攔截檢查，共查獲352盒紙箱，共計1.88萬條假煙，實物涉案金額達287.186萬元（約347.84萬港元），團夥網絡跨越浙江、江蘇、福建、廣東4省。