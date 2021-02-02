團夥走私進口辣椒乾值1.2億人民幣　主犯獲刑11年

廣西南寧海關緝私局周一（1日）通報，欽州市中級人民法院近日對「2019.8.26」田某等人走私進口辣椒乾案作出一審判決。法院以犯走私普通貨物、物品罪，判處主犯田某有期徒刑11年，並罰款1,600萬元（人民幣，下同，約1,938萬港元）。

當局介紹，2019年8月26日，南寧、鄭州海關緝私局共出動警力90餘人，在南寧、欽州、玉林，河南開封、漯河等地，成功搗破4個辣椒乾走私團夥，拘捕田某等12名犯人，查扣涉案辣椒乾620噸及一批書證、物證。該案件被列海關總署緝私局二級掛牌督辦案件，廣西壯族自治區高級人民法院、廣西壯族自治區人民檢察院、南寧海關聯合掛牌督辦案件。

經查實，以田某等為首的犯罪團夥逃避海關監管，採取低報價格、偽報貿易方式等手段，從欽州港、憑祥等口岸走私進口辣椒乾、花生等貨物8,377噸，案值1.2億元（約1.45億港元）。除了田某受制裁外，團夥其他主要成員分別判處1年6個月至7年不等的有期徒刑，並罰款50萬元至300萬元（60.5萬至363萬港元）不等。