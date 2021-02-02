全國首例專項立法　餐飲業工作者必須戴口罩

內地新冠疫情持續，口罩成為民眾生活必需品。福建省人大常委會日前表決通過《福建省餐飲服務從業人員佩戴口罩的規定》，當地自周一（1日）起，餐飲業人員工作時應佩戴口罩，被發現有違反規定的餐廳，最高可被罰款1,000元人民幣（約1,200港元），是中國首個對餐飲從業人員佩戴口罩的專項立法。

有內媒記者周一走訪福州市區達明路、省府路等多間餐廳，大部分餐飲服務從業人員都能較為自覺佩戴口罩。有從業者表示，已通過從多種渠道知曉該《規定》，也會更加注意衞生防護，免得飛沫噴到客人，同時亦有餐廳準備面罩供員工在工作使用。

內媒發現，《規定》明確從事加工製作、傳菜等直接接觸入口食品工作的餐飲服務從業人員，在工作時應當佩戴清潔的口罩，餐飲經營主體應接受社會公眾監督。如未按規定佩戴口罩的，應當責令改正，拒不改正者，對個體工商戶罰款50元（約60港元）；對其他餐飲經營主體罰款200元（約240港元）至1000元不等對於該《規定》。

市民對《規定》持歡迎態度，有市民覺得能此舉能控制好在疫情傳播；另有人認為變得比較衞生，減低餐飲人員說話時唾液通過空氣傳播至食物的問題。但同時有市民質疑，至疫情結束，該《規定》是否仍需繼續實行；亦有人認為預防疫情應由民眾自發做好，不應單靠新例來限制。