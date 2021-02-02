台駐加代表撰文籲民主國家聲援香港　華使館駁斥

加拿大《議會山時報》（The Hill Times）早前刊出台灣駐加拿大代表陳文儀投書，強調面對中國大陸的迫害，民主國家應團結聲援香港。中國大陸駐加使館發言人於當地時間周一（1日）回應稱，已致函該媒體駁斥陳文儀的涉港言論，批評文章公然對涉港問題說三道四，聲稱「一國兩制不可行」，污衊香港民主受到「侵蝕」，鼓吹「保衞台灣」。

陳文儀上周三向加拿大媒體投書，以「香港情況危急，與台灣結盟協力」為題，提及香港多名發起或參與去年民主派初選人士被捕，香港警務處國家安全處（國安處）1月初上門拘捕逾50名民主派人士，指他們涉違反《港區國安法》中「顛覆國家政權罪」。陳文儀認為，此舉顯示北京當局已不願信守維持香港高度自治承諾的最明顯訊號，消弭捍衞香港基本民主權利力量的意圖，已昭然若揭。

中國駐加使館發言人表示該文章罔顧事實，誤導公眾，中方對此堅決反對。發言人指出，2019年香港「修例風波」以來，「港獨」和本土激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部干預勢力和「台獨」勢力赤裸裸地加大干預香港事務，嚴重危害香港公共安全，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，對國家安全構成現實威脅。

發言人指摘在加拿大的「台獨」勢力為一己之私操弄涉港議題，污名化「一國兩制」，再次暴露他們企圖與外部勢力勾連，不斷進行謀「獨」挑釁的醜惡嘴臉。發言人敦促加拿大媒體在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一個中國原則，不為「台獨」勢力活動提供平台，以免發出錯誤訊號。